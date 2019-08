Salvini: "Non ho numeri per fermare spartizione, andremo in piazza"

"Se fanno un accordo sulla spartizione del potere, io i numeri in Parlamento per fermarli non li ho..Questo va detto. Allora ci ritroveremo pacificamente nelle piazze italiane a chiedere il diritto di voto". Lo ha detto Matteo Salvini nel corso dell'intervento-intervista di questa sera alla Versiliana, a Marina di Pietrasanta, sottolineando inoltre "vado solo avanti, indietro non si torna. Quando c'e' il rischio di rivederci Renzi al governo si va solo avanti e tempo da perdere non ce n'è". per Salvini, "qualunque governo che non risponde alla volontà popolare è un governo che risponde a Bruxelles, Parigi e Berlino".