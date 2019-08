Calderoli: non vedo margini per per tornare indietro

"Non vedo margini" per un ripensamento della Lega sulla crisi: lo ha affermato Roberto Calderoli, senatore leghista ed ex ministro per la Semplificazione normativa nel governo Berlusconi, in un'intervista al Corriere della Sera. A suo avviso le possibilità di andare al voto oscillano tra "il 70-80 per cento". Del resto, aggiunge, "Salvini ha detto che vuole andar e al voto" e "Di Maio si è detto disponibile, a patto di votare prima il taglio dei parlamentari. Bene, di fronte ad un via libera, i 5 Stelle che fanno? Il presidente Fico fissa il voto su quel punto dopo le comunicazioni di Conte...". Un modo, per Calderoli, per dire che ormai "mi aspetto di tutto" anche se "credo che Conte parlerà in Aula e poi andra' al Quirinale a rassegnare le dimissioni". Semmai quel che succederà dopo "è nella mani del Presidente Mattarella" anche se, aggiunge, "faccio davvero fatica a immaginare Renzi e Di Maio fianco a fianco".