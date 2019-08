Matteo Salvini spinge ancora per andare subito al voto dopo la crisi di governo e rinnova l’alleanza con le forze di centrodestra. "Nelle prossime ore vedrò Berlusconi e Meloni alla luce del sole", risponde il leader della Lega, in un’intervista rilasciata al Giornale, in cui nega che Forza Italia e Fratelli d’Italia dovrebbero aiutare il Carroccio a far cadere la legislatura, senza apparire troppo. "Non c’è nessun buio", ha detto Salvini (LIVEBLOG).

"L'Italia del sì contro l'Italia del no"

Il ministro dell’Interno anticipa gli argomenti dell’incontro con Meloni e Berlusconi. “Parleremo sia di elezioni regionali che di quelle Politiche. Gli proporrò un patto, l’Italia del sì contro l’Italia del no". Salvini apre dunque anche al Cav. "Io non escludo nessuno, questo non è il momento di escludere ma di includere il più possibile".

Apertura anche "ai tanti grillini positivi"

Salvini apre anche "ai governatori e ai tanti grillini positivi che abbiamo conosciuto. Non tutti i Cinque stelle sono come Fico o Di Battista”. E chiude a “chi è disponibile ad andare anche con Renzi".

"Asse Pd-M5s per salvare Renzi"

Nell’intervista, Salvini ribadisce il suo pensiero su Grillo e Renzi: "Ma dove pensano di andare? Non oso immaginare una manovra economica scritta da quei due e penso che la sola idea faccia paura tanti italiani". Per il titolare del Viminale, l'ipotetico asse Pd-Movimento Cinque stelle nasce per salvare Matteo Renzi.