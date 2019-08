Mulé (FI): "Prontissimi alle elezioni"

"Ci sono voluti quattordici mesi per capire che l'Italia era prigioniera di un governo instabile, pavido e inaffidabile. Non è mai troppo tardi, ma nel frattempo si sono consumati errori gravissimi ai quali va posto rimedio al piu' presto. Nessuno deve convincerci della necessita' di tornare rapidamente alle urne: lo dicevamo un anno fa mentre per il Paese iniziava l'incubo del governo gialloverde. Per noi nulla e' cambiato. Ieri come oggi Forza Italia era dalla parte dei "Si'", oggi come allora rimane e rivendica di essere garante dei liberali e dei moderati: lo siamo nel Paese e ne siamo la proiezione in Europa, dove la presenza autorevole e riconosciuta di Silvio Berlusconi e' certezza di credibilita' e ascolto grazie a relazioni consolidate in 25 anni di storia. Mai come adesso l'esperienza del nostro leader tornera' utile all'Italia per rimediare a inutili smargiassate e controproducenti sceneggiate che ci hanno isolato in Europa e nel mondo. Noi siamo prontissimi". Lo dichiara in una nota Giorgio Mule', deputato di Forza Italia e portavoce unico di Camera e Senato.