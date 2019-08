Governo in crisi, Salvini: "Maggioranza non c'è più, si vada al voto"

"Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori". Le parole di Salvini confermano la crisi del governo giallo-verde e arrivano alla fine di un incontro durato più di un’ora, a Palazzo Chigi, con il premier Giuseppe Conte (IL RACCONTO DELLA GIORNATA - LE FOTO - I POSSIBILI SCENARI - LE PAROLE DI DI MAIO - LE OPPOSIZIONI).

Salvini: "Non vogliamo governi tecnici"

Per il leader della Lega, inoltre, è "inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di ‘Signor No’. Non vogliamo poltrone o ministri in più, non vogliamo rimpasti o governi tecnici: dopo questo governo (che ha fatto tante cose buone) ci sono solo le elezioni".

La crisi di governo

Le dichiarazioni, rilasciate in una nota, del ministro dell’Interno sono arrivate alla fine di una giornata tesa, segnata da molti incontri e in cui il premier Conte, prima di vedere Salvini, ha avuto un colloquio anche con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Intanto l’altro vicepremier, Luigi Di Maio, attacca: "La Lega ha preso in giro il Paese" e annuncia di essere pronto al voto.