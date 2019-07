La Procura di Milano valuta una rogatoria in Russia per seguire eventuali flussi di denaro nell'ambito dell'indagine per corruzione internazionale che ha al centro il leghista presidente dell’associazione LombardiaRussia, Gianluca Savoini (FOTO). Matteo Salvini ha affermato di non averlo invitato né a Mosca nell'ottobre 2018, né a Villa Madama nell'incontro bilaterale con Putin. E oggi, su Twitter, il ministro dell'Interno ha pubblicato una foto dalla spiaggia, ironizzando: "Mamma mia che vento! Speriamo che non arrivi dalla Russia, altrimenti partono altre cinque inchieste sulla Lega ". Intanto, Repubblica fa sapere di essere stata contattata da Gianluca Meranda che sostiene di essere il “Luca” delle intercettazioni al Metropol da cui è partita l’inchiesta di Buzzfeed. In una lettera al quotidiano, l’avvocato spiega: “La trattativa sul petrolio ci fu, ma alla fine non si perfezionò”.

Salvini: "Non ho invitato io Savoini a Mosca"

Il riferimento è alla registrazione audio di un incontro avvenuto il 18 ottobre 2018, all’Hotel Metropol di Mosca, nel quale Gianluca Savoini e altri cinque uomini, tre russi e due italiani, avrebbero parlato dei termini di un possibile accordo che avrebbe dovuto incanalare segretamente circa 65 milioni di dollari del petrolio russo alla Lega, per finanziare la campagna elettorale per le Europee 2019. Intanto è polemica sulla presenza di Savoini ad alcuni incontri tra Russia e Italia. In particolare, sono due gli episodi che fanno discutere: quello di Mosca, nell’ottobre 2018, e quello a Villa Madama nell’incontro bilaterale con Putin. Salvini ha affermato che in quelle due occasioni "Savoini non era invitato dal ministero dell'Interno". E ha incalzato: "Che ne so cosa ci facesse al tavolo (a Villa Madama, ndr)? Chiedetelo a lui". Savoini, secondo le notizie diffuse dalla stampa, in queste occasioni avrebbe agito da intermediario per far arrivare fondi russi nelle casse del Carroccio. Salvini, sulla questione, ha anche spiegato che "è tutto ridicolo" e ha aperto alla richiesta del Pd (sostenuta in parte dal M5S) di costituire commissioni d'inchiesta sui finanziamenti ai partiti: "Non c'è nessun problema. Ne facciano anche sette otto".

Data ultima modifica 13 luglio 2019 ore 09:36