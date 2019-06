Urne chiuse a Sassari, dove oggi si è votato per il secondo turno delle elezioni comunali. (I RISULTATI IN TEMPO REALE) La sfida al ballottaggio è tra centrosinistra e centrodestra, rappresentati rispettivamente dal magistrato Mariano Brianda e dall’ex sindaco e senatore Nanni Campus. Ma anche a Monserrato i cittadini sono tornati ai seggi per scegliere il loro primo cittadino tra l’uscente Tomaso Locci e Valentina Picciau. (IL RACCONTO DEL PRIMO TURNO - LA MAPPA CON I RISULTATI - LO SPECIALE COMUNALI)

Elezioni a Sassari: i risultati del primo turno

A Sassari il primo turno si è concluso con Brianda - appoggiato dalle liste di centrosinistra di Pd, Futuro Comune, Italia in Comune, Campo Progressista e Sassari Città Europea - al 34%. Campus - ex sindaco dal 2000 al 2005 e candidato indipendente sostenuto dalle civiche Sassari Progetto Comune, Sassari civica, Sassari è, Prima Sassari e Noi per Sassari - si è fermato al 30.5%. A Monserrato, invece, Locci (centrodestra) ha raggiunto il 48,8%, mentre la dem Picciau ha raccolto il 23,6% dei consensi. (AD ALGHERO VINCE IL CENTRODESTRA - ANCHE A CAGLIARI VITTORIA DEL CDX)