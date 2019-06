“Ci risiamo. Tutto il sistema contro il Movimento 5 stelle”. Luigi Di Maio, all’indomani dell’assegnazione dei Giochi invernali del 2026 a Milano-Cortina (COSA SAPERE), ha risposto su Facebook alle polemiche e alle critiche riguardo alla posizione dei 5 stelle sui temi che riguardano la Tav e le olimpiadi 2024. “Tra Tav e Olimpiadi le strumentalizzazioni si sprecano - ha scritto il vicepremier - tutti si divertono ad attaccare il Movimento. Pensano di farci paura. Sbagliano”. Della stessa opinione del ministro del Lavoro è anche Alessandro Di Battista che ha commentato: "Concordo al 100%".

“Sono contento che l’Italia ce l’abbia fatta”

Di Maio sul social si è rallegrato per il successo di Milano-Cortina, ma ha anche criticato le polemiche che sono nate per un post rimosso dai social network e per il tweet di congratulazioni di Virginia Raggi, da sempre contraria alla candidatura di Roma ai Giochi 2024, ai colleghi delle città del Nord Italia. “Sui Giochi invernali sono contento che l’Italia ce l’abbia fatta, ma la notizia sembra essere diventata un post rimosso da un nostro gruppo locale in Lombardia, è assurdo”. Il riferimento è al commento che il M5s lombardo aveva pubblicato sui social, poi cancellato, dopo l’assegnazione dei Giochi invernali 2026 nel quale avevano scritto: “Una vittoria per il Movimento 5 stelle”. La frase è stata criticata da molti che hanno ricordato come i 5 stelle si siano più volte dichiarati contrari alle Olimpiadi e ai grandi eventi. A questo attacco, il ministro del Lavoro ha risposto spiegando che “nessun giornalista ha evidenziato la profonda differenza tra quello che era il progetto di Roma, a spese dei romani, e quello di Milano, che non prevede un solo euro da parte della città. Due pesi e due misure”.

“Penso prima al mio Paese e alla mia gente”

Sulla Tav, Di Maio ha ripetuto che “sono più di 20 anni che sentiamo discuterne. Era urgente già negli anni 90! Con un piano che, secondo gli accordi presi da chi ci ha preceduto, è un grandissimo regalo ai francesi. Se permettete, io penso prima al mio Paese e alla mia gente e ho fiducia nel fatto che il Presidente Conte trovi una soluzione. Non abbiamo mai pensato a un progetto di Tav 'leggera'. Parliamo piuttosto di cose serie”.

“Tav e Olimpiadi hanno un elemento in comune: partito del cemento”

Il vicepremier ha quindi confermato la sua contrarietà alla Tav e alle Olimpiadi che “hanno un elemento in comune fondamentale: il solito partito del cemento che non vede l’ora di mettere le mani sul nostro territorio”. Infine Di Maio ha chiarito che l'obiettivo del Movimento 5 stelle è pensare al futuro. “Dei palazzinari che usano i loro giornali per farci la guerra - ha concluso - non ce ne fregava nulla allora e non ce ne frega nulla oggi. Guardiamo avanti, con visione e lungimiranza".