“È una bella giornata, non ho tempo per parlare di Di Battista”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenuto a Sky TG24, risponde così a una domanda sulle parole dell’esponente del Movimento 5 stelle, che ieri, durante l’evento Rousseau CityLab a Catania, ha accusato Salvini di "berlusconizzarsi" sempre di più. Secondo Di Battista il leader della Lega vorrebbe "mandare tutto all'aria per mero tornaconto personale". Ai 5 stelle, Salvini dice: “Stiamo lavorando bene, se c’è qualcuno che chiacchiera girando per il mondo e scrivendo libri a pagamento insultando il prossimo gli auguro buona vita”.

"Sull'immigrazione l'Europa continua a non esistere"

Il vicepremier ha risposto anche a una domanda sull’imbarcazione Sea Watch, che attende un porto in cui sbarcare da 11 giorni al largo di Lampedusa con 43 naufraghi salvati: “Sull’immigrazione l’Europa continua a non esistere”, dice il leader della Lega, “Da 11 giorni ho un’imbarcazione olandese di un’Ong tedesca in giro per le acque del Mediterraneo senza che nessuno muova un dito”, commenta Salvini.

"L'Europa ci permetta di tagliare le tasse"

E sul rischio di una procedura di infrazione dell’Unione europea all’Italia, dice: “Noi diamo 6 miliardi all’anno all’Europa, ci permettessero di tagliare le tasse agli italiani, cosa che io farò qualunque cosa accada”. E assicura: “Riusciremo a fare la flat tax, ci saranno nuove imprese e nuove assunzioni. Servono 15 miliardi e li abbiamo già trovati”. Poi l'ultima domanda sul governo: "Quanto dura? Quattro anni".