Il 19 giugno sono stati siglati due accordi per il rientro del Gruppo Mercatone Uno in procedura di amministrazione straordinaria e per lo sblocco della cassa integrazione per i lavoratori fino al 31 dicembre. Al tavolo, presieduto dal vice capo di gabinetto Giorgio Sorial e dal sottosegretario Davide Crippa, hanno preso parte i rappresentanti del ministero del Lavoro, i nuovi commissari straordinari, le Regioni Umbria, Lombardia, Toscana, Piemonte, Lazio, Puglia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trento e le sigle sindacali. "Il primo obiettivo rimane la continuità lavorativa per tutti. E su questo il mio impegno personale e quello di tutta la Regione Piemonte sarà forte e costante", ha dichiarato al termine dell’incontro il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Ex Ilva, Di Maio atteso lunedì a Taranto

Per quanto riguarda la vertenza ex Ilva, il 20 giugno c’è stato un incontro tra i sindacati e ArcelorMittal sulla cassa integrazione chiesta dall'azienda per 1400 lavoratori dall'1 luglio per 13 settimane per crisi di mercato. L’incontro si è concluso con un nulla di fatto e aggiornato al 25 giugno, il giorno dopo una visita di Di Maio proprio a Taranto, dove è atteso in Prefettura. "Fim, Fiom e Uilm – si legge in una nota congiunta - hanno ribadito all'azienda di avere un quadro più chiaro e di prospettiva sul processo di risanamento ambientale, occupazionale e industriale rispetto anche alla nota stampa diramata ieri da ArcelorMittal".

Whirpool, Conte promette ai sindacati "massima attenzione"

Il terzo fronte su cui si trova impegnato il Mise è la Whirlpool. Il 19 era previsto un question time sulla vicenda della chiusura dell’impianto di Napoli, che è stato annullato. “Non avremo la possibilità di chiedere a Luigi Di Maio il perché non abbia dato immediata e trasparente comunicazione ai lavoratori e alle loro rappresentanze sindacali delle intenzioni di Whirlpool di chiudere l'impianto di Napoli", ha dichiarato Debora Serracchiani, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera. Lo stesso giorno, i segretari di Cgil Cisl e Uil hanno avuto un confronto con il presidente Conte a Napoli, che “ha promesso la massima attenzione sulla vicenda, confermando l'impegno diretto del vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio".