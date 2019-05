Luigi Di Maio è stato confermato capo politico del M5S con l'80% delle preferenze. A dire sì alla conferma di Di Maio, chiesta dallo stesso vicepremier dopo la sconfitta elettorale del Movimento alle Europee del 26 maggio, sono stati 44.849 votanti sui 56.127 totali. In 11.278 hanno invece votato contro. “Su Rousseau si è scritta una delle pagine più belle della nostra storia di democrazia diretta”, si legge sul Blog delle Stelle. “E non per il risultato ma per la partecipazione record a una votazione online per il MoVimento che è anche il record mondiale per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica”. Quando Di Maio fu eletto la prima volta, durante la kermesse di Rimini del 2017, a votare sulla piattaforma Rousseau furono 37.442 iscritti. Di Maio ringrazia gli iscritti su Facebook: "Vi voglio bene! Ringrazio chi mi ha confermato la fiducia, chi si è astenuto e chi ha votato contro. Sono sicuro che insieme ripartiremo più forti di prima. Per il Movimento 5 Stelle e per il governo italiano che sosteniamo”. E poi annuncia: “È solo il primo passo per avviare una profonda organizzazione del M5s”.

Di Maio: "Ora profonda riorganizzazione, ripartiamo più forti"

Di Maio spiega che la riorganizzazione del M5s avrà l'obiettivo di "renderlo più vicino ai cittadini per rimarcare la nostra identità. Tra qualche settimana conoscerete la nuova struttura organizzativa", afferma Di Maio, "che per me deve prevedere compiti ben precisi in capo a persone individuate dal M5S, deleghe su economia, territori, liste civiche, imprese, lavoro, ambiente, sanità, la tanto discussa comunicazione. Non perderò tempo, domani avrete già novità sul rinnovo di alcuni ruoli e procedure interne".

Di Maio: "Vedrò consiglieri, sindaci, attivisti Regioni"

Poi Di Maio rilancia: "Nelle prossime ore incontrerò i consiglieri regionali, lunedì i nostri sindaci e sabato prossimo una rappresentanza dei nostri consiglieri comunali di tutta Italia", afferma. "Anche con loro parleremo di come rendere il Movimento più utile alle esigenze dei cittadini, delle imprese, delle associazioni, delle famiglie e in generale alle esigenze che vengono dal territorio".

Il sostegno a Di Maio di Grillo e Casaleggio

Dopo il flop alle Europee (I RISULTATI - LE REAZIONI - I CANDIDATI ELETTI) e la richiesta di votare sul proprio ruolo, Di Maio era stato blindato nelle ore precedenti al voto da Grillo e Casaleggio e aveva incassato la fiducia di Di Battista e D’Uva, dopo l'assemblea nella notte precedente del M5s. Il presidente della Camera Roberto Fico si era invece detto contrario alla consultazione online.

Data ultima modifica 30 maggio 2019 ore 20:47