"In questi anni non ho mai preso un volo di Stato, a parte una volta per andare in zone terremotate". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di 'Tribù - Europa 2019, l'approfondimento di Sky Tg24 condotto da Fabio Vitale che racconta l'Italia che si avvicina alle Elezioni Europee (LO SPECIALE SULLE EUROPEE - IL QUIZ SULLE EUROPEE).

"Io uso voli di linea"

"Sono mesi che i gruppi locali di M5s mi dicono 'qui viene sempre Salvini, perché tu non vieni?'. I voli di Stato sono legittimi, ma io scelgo i voli di linea perciò per me è difficile onorare tutte le tappe forzate della campagna elettorale come fa Salvini", aggiunge il vicepremier nel giorno in cui la procura del Lazio della Corte dei Conti apre un fascicolo esplorativo sui voli di Stato effettuati dal vicepremier leghista.

E a Salvini che, nel commentare l'inchiesta afferma che tornerà "non più in aereo ma in bicicletta, perché qualcuno sta lì a guardare come vengo", Di Maio dagli studi di Sky Tg24 replica: "Non è il caso di ironizzare".