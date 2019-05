"Le parole del Papa? La chiusura dei campi rom è per la legalità". Così il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite di Fabio Vitale a Tribù - Europa 19 - insieme al giornalista, editorialista e due volte direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, e al direttore de Linkiesta, Francesco Cancellato - commenta l'intervento del Pontefice che, ai 500 rom ricevuti in udienza speciale, ha detto: "Soffro, vi sono vicino: questa non è civiltà, l'amore è la civiltà".

Fedriga sulla chiusura dei campi rom

A proposito delle dichiarazioni el Pontefice, Fedriga ha aggiunto: "Quando il Papa dice che bisogna dare diritti ai bambini, che vadano a scuola, che siano garantite condizioni di salubrità, è proprio quello che stiamo facendo, andando a chiudere campi rom dove in molti casi a pagare le prime conseguenze di questi atteggiamenti sono i minori. Sorprende che chi ha la volontà di attaccare la Lega ci accusi di non voler tutelare i bambini, è proprio l’opposto”.

L'inchiesta su Fontana non condizionerà il voto

Quanto al possibile effetto sul voto, che potrebbe avere l’inchiesta che ha coinvolto il Governatore della Lombardia Fontana, Fedriga non ha dubbi: "Non credo che i cittadini si facciano condizionare da episodi di questo tipo. Non conosco in modo dettagliato la vicenda, la apprendo dai giornali. Dicono che la Giunta ha fatto una nomina su una rosa verificata dalla struttura, come avviene qualsiasi volta che la nomina viene portata in Giunta, lo prevede la norma di legge. Mi sembra incredibile che questo possa comportare un abuso d'ufficio”. E aggiunge: “Rinnovo la stima e l’assoluta correttezza con cui penso operi il presidente Fontana”.

Siri, Flat Tax e botta e risposta Saviano-Polizia di Stato

