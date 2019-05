L'INTERVISTA INTEGRALE

"Se domani dovesse partire in Erasmus, sceglierebbe: Beppe Sala, Matteo Salvini, Luigi Di Maio o Giorgia Meloni?”. Questa l’ultima domanda fatta da Fabio Vitale a Nicola Zingaretti, secondo ospite di Tribù - Europa 19, l'approfondimento di Sky TG24 che racconta l'Italia che si avvicina alle elezioni del 26 maggio.

In Erasmus con Sala

"Beh, ovviamente porterei Beppe Sala" è la risposta del segretario del Pd. Poco importa, come gli ricorda Vitale, che il sindaco di Milano, ospite della prima puntata dell’approfondimento di Sky tg24, gli abbia preferito la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Durante Tribù, in onda da martedì a venerdì alle 20.20, Zingaretti aveva già parlato del primo cittadino del capoluogo lombardo: "Sala è una risorsa, non escludo” che in futuro possa essere candidato premier del Pd. E ancora: “E’ una grande personalità italiana, sta guidando la città più importante dal punto di vista dell'immagine".

Sovranisti, governo M5S-Lega, sfide del Pd

Tanti i temi toccati dal segretario Pd, dal governo Lega-M5S - "litigano su tutto ma nessuno si alza dalle poltrone" (VIDEO); - "il gioco delle parti Di Maio-Salvini non durerà"- alle prossime Europee del 26 maggio - "sarà uno scontro tra chi l'Europa "la vuole distruggere" e "chi la vuole cambiare"; "i sovranisti perderanno" - passando per le prossime battaglie del Pd "riproporrò il tema dello Ius Soli in Parlamento" - (VIDEO) - "non abolirei il reddito di cittadinanza".

