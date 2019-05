"Ormai anche molti parlamentari della Lega mi dicono che Salvini dovrebbe dimettersi". Con questo lapsus Di Maio scrive un nuovo capitolo del caso Siri. Il vicepremier, in un'intervista telefonica con Rtl, ha confuso il sottosegretario leghista indagato per corruzione con il leader del Carroccio. Quando gli è stata fatta notare la gaffe, Di Maio si è corretto: "Non credo che i parlamentari della Lega possano chiedermi questo su Salvini". Ma entrando nel merito, ha aggiunto: "Il M5S chiede le dimissioni perché per noi è un'inchiesta che implica una questione morale". Immediata e secca la replica di Salvini: "Alla Lega ci pensa la Lega, non ho tempo da perdere con altre polemiche", ha dichiarato il ministro dell'Interno.