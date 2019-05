Di Maio: la norma sui rider è pronta, forse già nel "decreto crescita"

"La norma sui rider è pronta. Sarà inserita nella legge sul salario minimo che è in discussione in questi giorni al Senato. Se potremo, proveremo a farla diventare legge anche prima, inserendola nella fase di conversione del "decreto crescita", ma su questo ci sarà bisogno dell'autorizzazione dei presidenti delle Camere." Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook. "La norma che stiamo per approvare ha l'obiettivo di tutelare lavoratori il cui stipendio dipende da un algoritmo e che non hanno tutele minime", aggiunge.