Salvini sulla flat tax per il reddito familiare: "Ragioniamo su quota 50mila euro"

"La soglia massima per la Flat tax sarà di 50 mila euro? Noi partiamo da questo ragionamento per il ceto medio e per le famiglie che hanno bisogno con figli". Queste le parole di Matteo Salvini a margine della visita al Salone del Mobile di Milano. "L'importante è fare, è giusto parlare poi bisogna fare. C'è già una tassa ridotta quest'anno per le partite Iva, artigiani e commercianti e vogliamo ridurle anche per le famiglie e i lavoratori dipendenti", ha ribadito il vicepremier. Infine un botta e risposta tra il leader della Lega e Luigi Di Maio: "Flat tax al ceto medio, sarò garante", ha affermato il ministro del Lavoro. "Bene, più garanti ci sono, meglio è", ha commentato Salvini.

"Flat tax al 15% non per tutti subito"

Sempre sulla Flat tax, Salvini ha poi aggiunto: "L'importante è che vincano gli italiani, non c'è nessuna partita. La Flat tax non è un obiettivo della Lega, è un diritto degli italiani. Pensiamo al 15% non per tutti subito. Far pagare meno tasse non è l'obiettivo della Lega, è un dovere e un diritto". Secondo il ministro dell’Interno, "l'evasione la sconfiggi se chiedi meno tasse. Gli italiani ci chiedono di pagare le tasse in maniera più semplice e di pagarne di meno. Non siamo in grado di fare miracoli ma già quest'anno pagheranno meno tasse le partite Iva, gli artigiani, i piccoli imprenditori, i commercianti, i liberi professionisti. L'obiettivo è di coinvolgere in questo percorso di vantaggio famiglie e lavoratori dipendenti". Infine, commentando le parole del ministro Tria - che ha sottolineato la grande responsabilità dell'esecutivo, auspicando un ritrovato equilibrio - Salvini afferma: "Siamo assolutamente tranquilli, sono sicuro che troveremo una sintesi".

Di Maio: "Sarò garante". Salvini: "Più ce ne sono, meglio è"

In tema di Flat tax è intervenuto oggi anche l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, che ha commentato così le parole di Salvini: "Sulla Flat tax come ho già spiegato ieri c'è tutto il mio sostegno se rivolta non ai ricchi ma, come abbiamo chiesto, al ceto medio, alle famiglie, alle imprese. Su questo mi faccio garante del suo inserimento nel Def e della sua prossima implementazione nei tempi previsti". Il leader del M5s poi aggiunge: "Quello di cui non mi farei mai garante è lanciare slogan o promesse alla Berlusconi, come ho sempre spiegato settimane fa". Immediata la replica di Matteo Salvini: "Di Maio garante? Bene, è un'idea della Lega: più garanti ci sono, meglio è".

Data ultima modifica 09 aprile 2019 ore 14:30