Saranno il sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano e la presidente dei deputati di Forza Italia Maria Stella Gelmini gli ospiti della nuova puntata de “Il Confine”, l’appuntamento di Sky Tg24 condotto da Sarah Varetto, in onda lunedì 1° aprile alle 20.20.

“Il Confine” mette sotto la lente un tema che fa discutere l’opinione pubblica, per cercare di capire cosa ne pensino davvero gli italiani e quali sono le risposte che politica e istituzioni possono dare.



In questa puntata si parlerà degli argomenti che hanno influenzato il dibattito politico negli ultimi giorni: dallo Ius Soli alla Legittima Difesa, passando per i cambiamenti climatici e il posizionamento internazionale dell’Italia. Attraverso una rilevazione a cura dell’istituto di ricerca Quorum/Youtrend, il programma analizzerà cosa pensino gli elettori della concessione della cittadinanza ai ragazzi nati in Italia e della riforma della legittima difesa, se considerino l’innalzamento della temperatura una minaccia reale per la sopravvivenza della popolazione mondiale e quali ritengano siano la giuste mosse di politica estera per il nostro Paese, dal rapporto con l’Europa a quello con la Cina.

Il sondaggio ha rilevato anche per quali partiti voterebbero oggi gli italiani. Tra i risultati è emerso che il 61,4% degli italiani è favorevole alla nuova legge sulla Legittima Difesa contro un 31,2% di contrari, mentre il 7,4% non esprime una valutazione sulla norma appena approvata.

