M5s, in 200 passano al secondo turno delle Europarlamentarie

Sono duecento i candidati M5S che passano al secondo turno delle Europarlamentarie, il percorso scelto dal Movimento per formare le liste definitive dei propri candidati per le elezioni Europee 2019 (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE). Lo annuncia il Blog delle Stelle al termine del primo turno, su base regionale, delle votazioni su Rousseau. A passare sono i primi dieci candidati per Regione. In tutto per le circoscrizioni Nord Ovest, Nord Est e Centro i candidati sono 120, per il Meridione 60, per la circoscrizione Isole 20.

Ora la seconda sessione del voto

Al primo turno si erano candidate oltre 2500 persone. Ora si passa al secondo step del voto, che avverrà per circoscrizione, alla quale i candidati accederanno con i voti presi nella propria Regione oscurati.