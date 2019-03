Venezuela, Di Maio: "L'Italia non riconosce Maduro, subito elezioni"

"L'Italia non riconosce Nicolas Maduro e la legittimità delle elezioni che si sono svolte in Venezuela. Il nostro Paese chiede quindi subito nuove elezioni libere": questo il messaggio che il vicepremier Luigi Di Maio ha consegnato nelle mani del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton.

"Subito elezioni libere"

"In merito al Venezuela- ha aggiunto Di Maio - abbiamo avuto un colloquio che ha registrato le posizioni, ma allo stesso tempo ho tenuto a precisare che il nostro governo non riconosce Maduro, non riconosce la legittimità di quelle elezione, e pensa che si debba andare alle elezioni il prima possibile, elezioni libere e democratiche. Questa è la posizione del governo italiano che è stata espressa più volte".