Mattarella: "Il cinema è importante per il sistema-Paese"

"La dimensione industriale del cinema, la sua valenza economica e produttiva hanno grande importanza per il sistema-Paese. È una dimostrazione ulteriore di quanto valga e di quanto pesi la cultura nello sviluppo di una società moderna”. È questo uno dei passaggi del discorso al Quirinale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presentazione delle cinquine dei premi David di Donatello che verranno consegnati stasera a Roma. “Chi sostiene che la cultura non ha a che fare con l'economia non è un vero economista'', ha aggiunto il capo dello Stato.

Mattarella: "Europa unita sfidi soggetti globali"



“Esiste un cinema europeo che non è solo la somma dei prodotti nazionali - ha proseguito Mattarella - e l'Europa deve giocare con saggezza le proprie carte per difendere, promuovere e valorizzare il proprio patrimonio di creatività e di cultura di fronte a competitori potenti, a soggetti globali”. Il presidente della Repubblica sottolinea che “i singoli Paesi rischiano di non farcela da soli e sentiamo il bisogno che l'Europa offra occasioni più grandi ai nostri progetti". E, aggiunge, "le opportunità offerte dalle nuove piattaforme, costituiscono una sfida a cui non si può rinunciare. Dall'incontro dei linguaggi e di tecniche il cinema può trarre forza, risorse, e nuove relazioni con il pubblico''.