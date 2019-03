Saranno il Presidente della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi e il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova gli ospiti della nuova puntata de “Il Confine”, l’appuntamento di Sky TG24 condotto da Sarah Varetto, in onda lunedì 25 marzo alle 20.30.

I temi al centro della puntata

In questa puntata si parlerà di economia e dei rapporti internazionali dell’Italia, in particolare quelli con la Cina, protagonisti del dibattito politico dopo la visita del Presidente Xi Jinping, ma anche quelli con i nostri partner a Bruxelles, a poche settimane dalle Elezioni Europee. L’approfondimento sarà anche l’occasione per analizzare i futuri provvedimenti del Governo, tra cui l’ipotesi di estendere la flat tax anche ai dipendenti e realizzare la riforma del fisco, e per commentare la recente sentenza della Corte di Giustizia Ue sul mancato salvataggio di alcune banche italiane, secondo cui il sostegno del Fondo interbancario non sarebbe stato un aiuto di Stato.

Come seguire Il Confine

