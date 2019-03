Liuzzi (M5S): "Vento in altra direzione ma noi prima forza"

La deputata M5s Mirella Liuzzi annota che la Basilicata "ha sicuramente perso un'occasione per voltare pagina" ma segnala pure che anche in questo caso "noi andiamo con un'unica lista, il centrosinistra addirittura cinque e non è riuscito a fare un buon risultato, il centrodestra con sette". "C'e' un vento che va in altra direzione - segnala ancora - ma noi non siamo

rassegnati, stiamo portando avanti un cambiamento che speriamo di vedere alle prossime amministrative".