Urne aperte fino alle 23 in Basilicata. I lucani votano per eleggere il presidente della giunta regionale e i venti componenti del Consiglio regionale della undicesima legislatura. Sono 573.970 gli elettori che sono chiamati alle urne per scegliere i quattro i candidati alla carica di presidente, 14 le liste presentate in provincia di Potenza, le stesse in lizza in provincia di Matera. In tutto i candidati alla carica di consigliere regionale sono circa 280, di cui 113 donne.

Corsa a 4

Carlo Trerotola, per il centrosinistra, è sostenuto da sette liste (Avanti Basilicata; Comunità democratiche; Basilicata Prima Riscatto; Progressisti Basilicata; Verdi - Realtà Italia; lista Trerotola- Centro democratico - Progetto popolare; Psi).

Per Vito Bardi, candidato del centrodestra, le liste a supporto sono cinque (Basilicata positiva Bardi Presidente; Lega Salvini Basilicata; Forza Italia; Fratelli d'Italia; Idea-Per un'altra Basilicata).

Antonio Mattia è il candidato portavoce del Movimento 5 Stelle.

Valerio Tramutoli si presenta con "Basilicata possibile".