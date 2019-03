“Abbiamo comprato una Jeep Compass bellissima a diesel”. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a Tg2 Motori, torna a far parlare di sé (TUTTE LE GAFFE DI TONINELLI). Dopo aver discusso di inquinamento e dell’importanza delle auto elettriche, elogiando la misura appena introdotta dal governo sull’ecotassa contro l’inquinamento, Toninelli ha confessato alla giornalista di aver acquistato proprio una delle vetture tassate dalla nuova norma. Poi ha spiegato che si è trattato di una decisone "di natura economica. Un'auto usata costava molto di meno di una nuova".

“Non rimedierò mai a questo gravissimo errore”

Dopo le affermazioni del ministro, la giornalista Maria Leitner ha subito avvertito: “Qui finiamo su tutti i giornali”. E Toninelli, resosi conto della frase in contraddizione con il discorso precedente sulla svolta green, ha cercato di recuperare: “So che non rimedierò mai a questo gravissimo errore, però è una vettura euro 6 che rispetta tutti i limiti”. Il ministro, durante l’intervista, ha anche confessato di non utilizzare l’auto a impatto zero appena arrivata al dicastero da lui guidato “perché ha il cambio automatico e io non ho mai guidato con quel tipo di cambio” e che ha comprato per la sua vecchia Golf del 2007 un nuovo impianto gpl.

Toninelli su Fb: "Sull'acquisto dell'auto siamo oltre la follia"

A chi lo sta attaccando sulla vicenda, Toninelli ha dedicato poi un post su Facebook. "Siamo oltre la follia. Stanno discutendo perfino sul fatto che io abbia comprato una macchina. Ebbene sì, a ottobre dell'anno scorso ho commesso il 'crimine' di acquistare un'auto usata", ha scritto il ministro. Toninelli ha anche spiegato che comunque la vettura ha emissioni ben al di sotto della soglia limite, è una usata a km zero immatricolata a metà 2018 e non pagherebbe alcun malus. E ha aggiunto: "Alcuni mi chiedono perché abbia preso una auto diesel, mentre come Ministero e come Governo spingiamo sull'elettrico. La risposta è molto semplice: per ragioni di natura economica. Un'auto usata costava molto di meno di una nuova. Ancora oggi, infatti, continuo a tagliarmi lo stipendio e a condurre la stessa vita che facevo prima di diventare portavoce in Parlamento".

