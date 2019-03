Giulia Sarti, dopo essersi autosospesa dal M5s, ribadisce che non lascerà definitivamente il Movimento. La deputata pentastellata rinnova la stima nei confronti del leader Luigi Di Maio e si dice pronta ad allinearsi a qualsiasi decisione verrà presa su di lei per la vicenda dei mancati rimborsi. E’ il contenuto di un lungo post su Facebook: “Se il Movimento - scrive Sarti - dopo aver letto tutte le memorie e i riscontri con le evidenze bancarie che invierò, riterrà di dovermi espellere senza motivo, tutti saranno informati su quella che sarà la mia decisione. Fino a quel momento, io non abbandono il Movimento in cui credo e per cui ho dato tutta la mia vita in questi 12 anni. Rispetterò qualsiasi decisione verrà presa quindi, per favore, non inventatevi più bugie perché di menzogne e di cattiverie ne avete già dette troppe”.

“Stima per Di Maio non cambierà mai”

"Ogni mia parola - scrive ancora la deputata del M5s - viene strumentalizzata per far apparire l'opposto della realtà, solo per questo scelgo il silenzio. La mia stima e il mio rispetto nei confronti di Luigi Di Maio e di tutte le splendide persone che ogni giorno si battono per dare a questo paese un presente e un futuro migliore, non cambierà mai". Parole che arrivano dopo che Di Maio aveva scaricato Giulia Sarti per i mancati rimborsi.

“Non sono in lite con i vertici del M5s”

Nel post, Sarti chiarisce la sua posizione, dopo che ieri era emerso che fonti del M5s avevano ritenuto "doverosa" la sua espulsione dal Movimento. ”Anche oggi continuano le menzogne - scrive su facebook - Vi prego smettetela. Io non sono in lite con i vertici del Movimento e ho solo detto, mentre ero rincorsa dai giornalisti che mi chiedevano con insistenza "Ti dimetti? ", che finché c'è il procedimento in corso con i probiviri non me ne vado da nessuna parte perché avevo già dimostrato un anno fa di non aver intascato un centesimo e quindi non ho mai danneggiato l'immagine del Movimento cui appartengo da 12 anni. Anzi, ho restituito più di 170.000 euro, tutti certificati e verificabili sulla nostra piattaforma di rendicontazione".

Archiviato il fascicolo sull'ex di Sarti

Giulia Sarti è finita in una lista, del programma televisivo "Le Iene", di deputati M5s che da eletti non avevano restituito gli stipendi al fondo per il microcredito. Diversi bonifici partiti dal suo conto, destinati a quello del Mef, sarebbero risultati annullati. Nella vicenda è coinvolto l’ex fidanzato Andrea Tibusche Bogdan che consegnò alla Procura una chat in cui Sarti gli annunciava la querela per togliersi dall'imbarazzo delle mancate restituzioni.Per il procuratore capo e il pm, che hanno firmato la richiesta di archiviazione, non vi furono reati. Oggi il Gip di Rimini Benedetta Vitolo ha depositato il provvedimento di archiviazione per il fascicolo su Andrea Bogdan Tibusche, nato dalla denuncia della sua ex compagna, per appropriazione indebita. Alcuni giorni fa sono emerse nuove rivelazioni su come sarebbero stati spesi i soldi dei mancati rimborsi.

L’elezione di Businarolo al posto di Sarti

Ieri si è riunita la commissione Giustizia della Camera per eleggere il nuovo presidente dopo le dimissioni di Sarti il 26 febbraio e l'autosospensione dal M5s. La stessa Sarti ha partecipato alla votazione che ha portato alla nomina di Francesca Businarolo, deputata del Movimento al suo secondo mandato parlamentare.