Dopo aver vinto le primarie del Pd, Nicola Zingaretti (CHI È) accelera sui prossimi passi. Secondo fonti parlamentari, la nomina del nuovo tesoriere e l’elezione della nuova Direzione del Partito democratico potrebbero arrivare già domenica 17 marzo. In concomitanza, quindi, con l’Assemblea che ratificherà l’elezione del governatore del Lazio a segretario dem. Il nome del nuovo tesoriere, spiegano le fonti, non è ancora stato deciso ma quasi sicuramente non sarà Antonio Misiani, che ha già ricoperto quell’incarico. Il senatore lombardo, però, potrebbe rientrare nel giro di nomine in qualità di revisore dei conti. In attesa di rendere pubblici i nomi, si guarda anche agli equilibri dei gruppi parlamentari. Intanto, il nuovo leader ha assicurato: “Sarò un segretario della strada e vicino alle persone che soffrono”. E alla domanda se ci sarà un ricambio della classe dirigente del Pd, ha risposto: “Sì”.

“Pd tornato unito, qui per offrire soluzioni migliori”

Zingaretti ha parlato durante una conferenza stampa dopo aver visitato una fabbrica di Anagni (Frosinone), la Saxa Gress (ex Ideal Standard), che è stata salvata e riconvertita conservando 300 posti di lavoro. “Il Pd é tornato in campo unito, non siamo qui solo per dire no, ma per offrire soluzioni migliori. Solo un nuovo sistema produttivo e una nuova Europa possono dare prospettive ai giovani italiani”, ha detto. E sul rapporto con Matteo Renzi e i suoi sostenitori ha aggiunto: “Vedo una bella volontà di collaborare”.

Sulla Tav: “Stanno giocando col fuoco e con la vita degli italiani”

Il neo segretario del Pd ha parlato anche della Tav. Riferendosi al governo, ha detto: “Sui bandi sulla Tav stanno giocando col fuoco e con la vita degli italiani, spero che smettano. È solo una battaglia di potere tra due forze politiche. Se non sono d'accordo sull'idea di futuro si dimettano e dicano che non ce la fanno”. Poi Zingaretti ha aggiunto: “È l'arroganza di una maggioranza parlamentare che per gestire il potere non vuole ammettere di non essere portatrice di una visione del futuro dell'Italia, ci sta rendendo ridicoli e paghiamo un costo enorme come sistema Paese”.

“Ci vuole controllo dei flussi, ma anche integrazione”

Tra i temi affrontati da Zingaretti, anche quello migranti. “Ci vuole il controllo dei flussi, ma anche l'integrazione, che aiuta e non ostacola il ciclo produttivo – ha detto –. Non è buonismo, oltre che solo umanità, in un Paese che invecchia è fondamentale”. Poi su Matteo Salvini ha aggiunto: “Uno dei suoi talloni d'Achille è l'illusione che l'immigrazione sia solo un problema di politica di sicurezza. Invece non é solo quando arriva un barcone, la politica migratoria deve durare tutto l'anno. Tutto questo non c'è, smettiamo di dire che si sta risolvendo il problema dell'immigrazione”.