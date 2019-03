"Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta. Adesso basta col fuoco amico: gli avversari politici non sono in casa ma al Governo”. Questi i complimenti di Matteo Renzi al governatore del Lazio dopo la vittoria alle primarie del Pd, con oltre il 60% delle preferenze secondo quanto riferito dal suo Comitato (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). L’ex premier ha voluto anche fare - da Twitter - “un grande in bocca al lupo” a Zingaretti, ricordando anche gli altri candidati Maurizio Martina e Roberto Giachetti.

I complimenti di Martina e Giachetti

I complimenti al nuovo Segretario sono arrivati anche da Martina, che su Twitter gli ha augurato di svolgere un buon lavoro e si è detto “contento di avere contribuito a questa bellissima giornata. Da oggi sempre più #fiancoafianco nel PD per l'Italia". Mentre Giachetti ha fatto sapere di aver chiamato il vincitore che sarà il prossimo segretario “per complimentarmi per il suo risultato ed anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti #altrochemacerie" (LE FOTO DELLA GIORNATA).