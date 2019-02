Anche Romano Prodi scende in campo in vista delle primarie del Pd, previste per domenica 3 marzo (COME SI VOTA - I CANDIDATI). L’ex premier, attraverso un videoappello su Repubblica.it (GUARDA IL VIDEO), chiede che in tanti vadano a votare. Il motivo? “È semplice – dice Prodi –. L’Italia non va bene, i due partiti di governo non fanno altro che litigare, ci hanno diviso da tutti gli altri amici europei”. “L’unica alternativa, l’unico cambiamento può essere dato dal Pd”, aggiunge. A sfidarsi per diventare il prossimo segretario del Partito democratico sono Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti (GLI EX SEGRETARI). I tre, domani (giovedì 28 febbraio) alle 13, saranno ospiti a Sky tg24 per l’unico confronto tra i candidati (FATE LE VOSTRE DOMANDE).

Prodi: “Dobbiamo andare in tanti a votare”

“Il Pd ha tardato troppo a fare il Congresso, ma adesso finalmente ci siamo e dobbiamo riunirci per poter cambiare la situazione politica del Paese”, continua Prodi nel video. E ancora: “Dobbiamo andare in tanti a votare per dare forza, per dare sicurezza a colui che sarà eletto nuovo segretario del Partito democratico. E lui dovrà, e certamente potrà essere in grado, scegliere le persone che portino finalmente verso un cambiamento”.