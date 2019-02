Alle 10 via al voto sulla piattaforma online Rousseau per gli iscritti del M5s: si devono esprimere sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, sul caso della nave Diciotti. "Giusto ascoltare gli italiani, ma spero che non finisca come Sanremo", commenta il ministro dell'Interno. E sulla tenuta del Governo garantisce: "Comunque vada il voto, si va avanti. M5s sono leali e Di Maio è corretto. Provano inutilmente a farci litigare".

Il voto sulla piattaforma Russeau e le critiche

La votazione dura fino alle 19 e, come spiegato sul blog delle Stelle, "non è il solito voto sull'immunità". La formulazione del quesito scelta dai pentastellati recita: "Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? - Sì, quindi si nega l'autorizzazione a procedere - No, quindi si concede l'autorizzazione a procedere". Ma proprio questa formula ieri ha attirato le critiche di Beppe Grillo, che ha ironizzato: “Se voti Si vuol dire No, Se voti No vuol dire Si. Siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste!”.

Il chiarimento sul quesito del M5s

E critiche sulla scelta del Movimento sono state sollevate anche da Silvio Berlusconi, dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e da Maurizio Martina. Ma i pentastellati chiariscono: "Nessun allarmismo. La questione è semplice. La risposta chiesta agli iscritti a Rousseau per il voto è uguale a quella che sarà chiesta martedì ai senatori della Giunta".