"Nel momento in cui ci sono persone che soffrono non c'è dubbio che non possono rimanere un minuto di più su una nave: vanno fatte sbarcare". Interviene così Roberto Fico – presidente della Camera – sul caso dei migranti e le recenti polemiche in merito alla Sea Watch. "È giusto fare la voce grossa" in Europa "ma non bisogna farlo facendo rimanere lungo tempo le navi fuori dai porti", ha aggiunto, ospite di Fabio Fazio. Fico ha poi parlato anche di Tav, su cui “non è possibile tornare indietro”, e del caso Diciotti e il possibile processo a Salvini, dicendo che “se arrivasse una richiesta di autorizzazione a procedere nei miei confronti da parte della magistratura, io pregherei la mia camera di appartenenza a darla senza se e senza ma”. Dura la replica del vicepremier leghista: “Dice no a tutto, tranne agli immigrati”.

Diciotti, Fico: “Se riguardasse me chiederei di dare autorizzazione”

Parlando del caso Diciotti, per il quale Matteo Salvini rischia di andare a processo, Roberto Fico ha detto: "Non entro nel merito della vicenda e rispetto qualsiasi decisione dovesse prendere la Giunta per le autorizzazioni a procedere. Ma posso dire che se arrivasse una richiesta di autorizzazione a procedere nei miei confronti da parte della magistratura, io pregherei la mia camera di appartenenza a darla senza se e senza ma”. Sulla Tav, invece, Fico ha detto: "Il M5s è stato sempre, costituzionalmente, per il No alla Tav" e "su questa questione non è possibile tornare indietro".

Salvini. “Fico dice no a tutto tranne a immigrati e processi”

Poco dopo l’intervista a Fico, è arrivata la dura replica di Matteo Salvini. Il vicepremier ha detto: “Mi pare dica no a tutto, tranne che agli sbarchi di immigrati e ai processi. L'Italia ha bisogno di gente che costruisca, non che blocchi tutto".