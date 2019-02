Reddito di cittadinanza, da lunedì il sito sarà online

Il sito che permetterà di avere informazioni sul reddito di cittadinanza (I REQUISITI - LE TAPPE PER OTTENERLO) e, dal mese prossimo, di inviare telematicamente la domanda per il sussidio sarà presentato lunedì 4 dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Intanto il leader del M5s si scaglia contro le Regioni, dopo che il Pd ha presentato un'interrogazione urgente in Parlamento per chiedere chiarimenti sui cosiddetti "navigator", ovvero coloro che avrebbero il compito di seguire personalmente il beneficiario del reddito nella ricerca di un lavoro. "Le regioni favoriscono le solite lobby. Adesso pure sui navigator fanno casino...", attacca il vicepremier in una diretta Facebook da Pescara. "Voglio dialogare con gli assessori regionali ma il reddito di cittadinanza deve andare avanti - aggiunge - Non si può bloccare perché il De Luca della situazione lo vuole fermare perché convinto che avvantaggi il movimento. Il reddito di cittadinanza avvantaggia le persone in difficoltà. Abbiano il coraggio di mettersi contro, a questo punto".

L’opuscolo dell’Inps

Il sito sarà www.redditodicittadinanza.gov.it: il nome è contenuto in un opuscolo dell'Inps che sarà presto pubblicato e spiega con le risposte a 21 domande i principali temi che riguardano il Reddito. Nel documento si legge che la domanda per il Rdc può essere presentata "in modalità cartacea presso gli uffici postali avvalendosi del modulo di domanda predisposto dall'Inps, a partire dal 6 marzo 2019, ai Centri di assistenza fiscale (con le modalità che saranno comunicate successivamente) oppure on line, direttamente sul sito del ministero del Lavoro al link www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali Spid".

Data ultima modifica 02 febbraio 2019 ore 15:35