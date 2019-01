"È necessario presidiare i nostri confini, ma dietro le azioni di Salvini c'è lo sprezzo per le persone". A dirlo a Sky tg24, intervistato da Maria Latella, è Carlo Calenda, che il 18 gennaio ha deciso di scendere in campo per le elezioni europee, annunciando la pubblicazione sul sito Siamoeuropei del “manifesto per la costituzione del fronte lanciato insieme a 100 esponenti della politica locale e della società civile”. Secondo l'ex ministro dello Sviluppo economico dei governi Renzi e Gentiloni "sui migranti è necessario un piano europeo in Africa". A proposito della vicenda Sea Watch, Calenda afferma: "Io li farei sbarcare. Poi sono d'accordo con Salvini che l'Italia ha fatto più di altri, ma prevale l'obbligo di dare soccorso in mare, rispettando le leggi del mare". "Io non penso - aggiunge - che possiamo dire 'le frontiere aperte a tutti', o dire all'Africa 'chi vuole venire venga', i confini vanno difesi. Ma se c'è un disastro marittimo e va una nave di una Ong, proprio perché c'è una emergenza e il diritto del mare lo prevede, la si soccorre. Poi queste iniziative di Salvini sui numeri valgono meno di zero. Non risolve ma fa campagna elettorale" (L'INTERVISTA INTEGRALE).

"Al governo 'scappati di casa'"

Calenda non vuole commentare l'indagine per sequestro di persona che coinvolge il ministro dell'Interno: "Dovrei guardare le carte". Sulla tenuta dell'esecutivo, non ha dubbi: "Il M5s non metterà mai in crisi il governo", mentre considera la decisione di guardare al gruppo Visegrad (Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia) un "suicidio per l'Italia". Quindi, l'affondo: "Abbiamo al governo degli 'scappati di casa'". Parlando del suo manifesto e delle adesioni ricevute, Calenda sostiene di aver ricevuto anche l'endorsement dell'ex premier Matteo Renzi: "Renzi condivide il manifesto, pur non iscrivendosi".

Data ultima modifica 26 gennaio 2019 ore 12:22