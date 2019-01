Esprime profondo dolore Sergio Mattarella per i 170 migranti annegati in due diversi naufragi in poche ore, nel Mediterraneo: "In quel mare - ha detto il presidente della Repubblica - si giocheranno partite decisive per il destino del pianeta". Intanto Matteo Salvini va ancora all’attacco delle ong: tornano in mare e “le persone ritornano a morire”, dice il ministro dell’Interno. Poi avverte la Sea Watch, che il 19 gennaio ha recuperato 47 migranti: “In Italia no”, chiudendo all’ipotesi di aprire un porto. Di Maio, invece, dice “basta con le lacrime di coccodrillo: l'Africa deve essere lasciata in pace”. In controtendenza Fico: "Una società sana salva le vite umane, se non ci riusciamo è un fallimento di tutti" (LO SPECIALE MIGRANTI).

I due naufragi nel Mediterraneo

A perdere la vita durante la traversata sono state 117 persone a bordo di un gommone avvistato al largo delle Libia il 18 gennaio, e altre 53 nel Mare di Alborán, nel Mediterraneo occidentale. Dei tre unici superstiti del naufragio al largo di Tripoli, due sono riusciti a salire sulla zattera gonfiabile lanciata in mare da un velivolo dell'Aeronautica e uno era in acqua. Sono poi stati accolti a Lampedusa: "Meglio morire che tornare in Libia", hanno detto.

Salvini chiude i porti alla Sea Watch

Proprio mentre si andava delineando il bilancio della tragedia nel Mediterraneo, la Sea Watch riferiva su Twitter di un altro salvataggio: "Abbiamo soccorso 47 persone, tra le quali 8 minorenni, a bordo di un gommone in difficoltà", nelle acque internazionali a nord di Zuwarah, in Libia". A stretto giro il commento di Salvini: "Si scordino porto in Italia". L'ong ha poi spiegato di aver chiesto aiuto a Libia, Italia, Malta e Olanda (Stato di bandiera della Sea-Watch3). "Vada a Berlino e faccia il giro lungo passando da Rotterdam, facendoli scendere ad Amburgo", il commento del ministro degli Interni italiano che su Facebook ha anche scritto: “Una riflessione: tornano in mare davanti alla Libia le navi delle Ong, gli scafisti ricominciano i loro sporchi traffici, le persone tornano a morire. Ma il 'cattivo' sono io".