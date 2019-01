Beppe Grillo contestato dagli studenti alla Oxford Union

È finito tra i “buu” e i “buffone” l’intervento di Beppe Grillo alla Oxford Union, società di dibattiti legata al prestigioso ateneo britannico. Le contestazioni, ad opera degli studenti dell’università, hanno colto di sorpresa il comico genovese, arrivato sul palco con una benda nera sugli occhi. “Per non vedere la realtà, non voglio vedere un'Inghilterra così", ha spiegato, riferendosi alla Brexit. Ma nessun escamotage è stato sufficiente per evitare i fischi e le contestazioni.

Il divieto d’accesso ai giornalisti

L’accesso alla sala della Oxford Union dove Beppe Grillo ha tenuto il suo discorso era interdetto ai giornalisti, così come richiesto dal comico. "Avete un'idea falsata di me, per colpa dei media italiani, non ho mai visto un odio simile contro di noi. Per questo non ho fatto venire i giornalisti qui stasera", ha detto dal palco Grillo. Eppure alcuni cronisti di Repubblica e Corriere sono riusciti a entrare, raccontando così quanto accaduto. L’intervento è iniziato con un monologo in italiano di Grillo, che ha parlato di Brexit (dicendo che un secondo referendum sarebbe una negazione della democrazia), dei senzatetto di Oxford e di finanza. Ad assistere, un pubblico di studenti di Oxford: molti italiani ma anche tanti altri di diverse nazionalità.

Le contestazioni

Dopo il monologo, è arrivato il momento del dibattito e l’atmosfera ha iniziato a farsi pesante. Grillo, infatti, ha evitato a più riprese di rispondere alle domande del moderatore, il presidente 21enne della Oxford Union, che gli chiedeva delle attuali responsabilità come forza di governo. Le mancate risposte hanno acceso il pubblico, che ha iniziato a scaldarsi e rumoreggiare, fra sorpresa e divertimento. A una domanda sui vaccini, invece, Grillo ha risposto di non essere contrario, ma solo di mettere in questione l’obbligatorietà e il moderatore lo ha contestato, ricevendo un ampio applauso. Stessa scena per la questione relativa alla democrazia interna al Movimento 5 Stelle: "Nel Movimento non c'è democrazia, avete cacciato vostri membri perché avevano idee diverse!", lo contestano dal pubblico. Su ogni punto Grillo si difende, ma dal pubblico continuano le proteste e la fine dell’intervento è un coro di “buu”, “sei patetico”, “buffone”. A cui Grillo risponde così: “Ah, e questa è la famosa cortesia inglese? Invece di criticare, guardate in che Paese vivete!”.