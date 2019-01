Nel caso saltasse l'accordo sulla Brexit e Londra chiedesse più tempo rimanendo quindi parte della Ue “i britannici dovranno scegliere i loro rappresentanti nel Parlamento di Strasburgo e Bruxelles”. Lo ha spiegato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani parlando ai microfoni di Sky tg24 in vista delle prossime elezioni europee di maggio. Quindi - ha aggiunto Tajani - “si ritornerebbe agli attuali 751 membri del Parlamento Europeo e rimarrebbero anche i parlamentari britannici fino a quando il Regno Unito rimarrà membro dell'Unione Europea”.

Tajani: “Cambiare i trattati non è facile”

Il presidente dell’Europarlamento ha ammesso: "Che l'Europa debba essere cambiata è un'evidenza. Dobbiamo lavorarci tutti quanti insieme, cambiare i trattati non è così facile. C'è da parte dello schieramento populista molta propaganda ma poi manca molta sostanza, perché poi bisogna convincere gli altri a raggiungere l’obiettivo".

“Italia deve contare di più in Europa”

Tajani ha ribadito che "il primo cambiamento che si può fare è quello di tornare alla politica. Si comincino a scegliere dei commissari che facciano politica, delle persone che abbiano una visione europea e non una visione nazionale. "L'Europa - ha aggiunto l’esponente di Forza Italia - non è il luogo dove poter giocare partite di casa propria. Bisogna far contare di più l'Italia in un contesto europeo. In un'Europa che torni ad essere protagonista nel mondo, con una vera politica Estera, con un vera politica di Difesa, che affronti finalmente insieme la questione dell'immigrazione".