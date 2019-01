Slitta ancora il Consiglio dei Ministri su reddito di cittadinanza e quota 100. Avrebbe dovuto tenersi oggi, poi domani ma, salvo cambi di programma dell'ultimo minuto, si terrà la settimana prossima, probabilmente venerdì 18 gennaio. A rallentare la corsa del provvedimento, gli scontri tra i due alleati di governo sulla disabilità e il viaggio negli Usa del ministro Di Maio. Il vicepremier del M5s ha assicurato che ci saranno "260mila invalidi italiani che ora hanno un trattamento economico che avranno accesso al programma del reddito di cittadinanza". Il ministro dello Sviluppo economico, ai microfoni di Radio anch’io, ha sottolineato che la misura non perderà 400 milioni di euro ma al contrario li guadagnerà, perché è stata ridotta la platea degli stranieri e redistribuiti quei soldi tra pensioni minime, pensioni di invalidità e maggiore formazione per i centri per l’impiego.

La polemica di ieri

L’intervento del capo politico del M5s è arrivato dopo la polemica esplosa ieri con la Lega, che chiedeva di alzare le pensioni di invalidità e rendere più vantaggioso il reddito alle famiglie numerose. "Senza fondi per le pensioni di invalidità non voteremo il reddito di cittadinanza. Non è una ripicca, magari c'è stata una distrazione, ma faceva parte dell’accordo”, aveva dichiarato il ministro dell'interno Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Varsavia e aprendo un altro fronte di scontro all’interno dell’esecutivo, dopo la polemica sull’accoglienza dei migranti a bordo delle due navi Sea Watch e Sea Eye.

Rimandato anche il nodo Consob

Intanto oggi a Palazzo Chigi un Cdm si terrà, ma su misure in scadenza. E all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi non dovrebbe esserci nemmeno il nodo della presidenza Consob, nonostante il vicepremier Luigi Di Maio abbia ieri ufficializzato il nome di Marcello Minenna. Il Cdm su reddito e pensioni slitterà invece probabilmente al 18 gennaio, visto che il capo politico del M5s da lunedì a giovedì sarà in visita negli Stati Uniti.

