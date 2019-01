"L'Italia deve dare una lezione di umanità a tutta l'Europa". Dopo aver annunciato che il nostro Paese è pronto ad accogliere donne e bambini delle navi Sea Watch e Sea Eye, provocando uno scontro nel governo con l'irritazione dell'alleato Matteo Salvini, oggi il ministro del Lavoro Luigi Di Maio torna ad attaccare la Ue per la vicenda migranti. "L'Ue nasconde la testa sotto la sabbia, Malta finge di non vedere e allora, rispetto a questo disimpegno ignobile, noi diciamo come Italia che siamo disponibili ad accogliere donne e bambini". Il vicepremier sottolinea che "nessun bambino può essere lasciato 14 giorni in mezzo al mare perché l'Ue o Malta non fanno il loro dovere".

Lega: “Questa non è la linea del governo”

Ma la Lega non è d’accordo e, oltre al leader Salvini che ribadisce che “assolutamente non arriveranno in Italia”, interviene anche il sottosegretario leghista all'Interno Stefano Candiani: “Fare entrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta non è la linea del governo". Per questo, spiega Candiani, il premier Giuseppe Conte "dovrà farsi carico" dell'eventuale accoglienza di donne e bambini della nave ong "anche nei confronti della maggioranza".

Fico: “Governi aiutino i più deboli”

Sulla vicenda interviene oggi anche il presidente della Camera Roberto Fico, che in un post su Facebook dice che l’iniziativa presa da Di Maio è “un segnale importante” ma “l’Italia non deve essere lasciata sola”. "Siamo, come europei, cittadini che fanno della solidarietà un principio cardine della convivenza e dell'essere comunità. Un tracciato che i governi devono seguire senza paura mettendo al centro l'umanità e quella che è la più alta missione che ha la politica: aiutare i più deboli", scrive Fico.

La ong: “Impensabile separare le famiglie”

Per l'equipaggio della Sea Watch è però "impensabile separare le famiglie a bordo", accogliendo solamente donne e bambini in Italia. "A bordo ci sono 7 minori, tra cui tre bambini che fanno parte di un nucleo familiare", spiega la portavoce di Sea Watch, Federica Mameli. "Loro non accettano di essere separati e nemmeno noi li separeremmo mai", chiarisce. Con la proposta di Di Maio, infatti, verrebbero accolti in Italia in totale 5 donne e 7 bambini, mandando altrove invece almeno tre padri che si vedrebbero divisi dalle loro famiglie.

Sea Watch: “Offerta italiana non è credibile”

La ong tedesca interviene anche in merito allo scontro nella maggioranza: "La dichiarazione del vicepremier Di Maio è stata prontamente smentita da Matteo Salvini: l'Italia resta in una posizione che, rispetto alle intenzioni, non è chiara. È un'opzione che non possiamo prendere sul serio”, commenta Giorgia Linardi, portavoce della organizzazione, in un'intervista al Fatto Quotidiano. "La trattativa sulla redistribuzione dovrebbe avvenire dopo lo sbarco. Non prima di garantire un porto. È scandaloso. È una violazione del diritto internazionale", sottolinea Linardi, secondo cui "parlare di “invasione” è pura propaganda". I migranti a bordo, prosegue, "hanno chiesto al comandante di essere divisi tra i vari stati Ue: si chiedono come mai non sia possibile. Ed è difficile dar loro una risposta".

Data ultima modifica 05 gennaio 2019 ore 14:00