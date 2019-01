Nessun ritiro dalla politica, il no – ribadito – alle voci di un nuovo partito personale, e l’impegno a fare opposizione al governo Conte. Sono questi i temi affrontati dall’ex premier Matteo Renzi nell’intervista al settimanale Oggi. "Non mollo di un centimetro – si legge nelle anticipazioni del colloquio - Non lascio il futuro a quelli che contestano i vaccini e fanno i condoni, a quelli che dicono che la cultura non è importante, a quelli che fanno i sottosegretari alla cultura e si vantano di non aver letto un libro”.

L’ex segretario del Pd – che ha ripetutamente detto di voler rimanere fuori dal dibattito sul nuovo segretario – ha bollato come “fantapolitica” l’idea di fondare un nuovo soggetto fuori dal perimetro dei Dem.

L'attacco a Salvini e Di Battista

Nell'intervista Renzi, che ha sottolineato di voler continuare a fare opposizione al governo, è tornato a criticare il vicepremier Matteo Salvini e Alessandro Di Battista, recentemente rientrato in Italia: "Dopo che per mesi sono stato massacrato, ora ho iniziato a dire le cose che penso. Di Battista ha detto che Obama è un golpista? Ho replicato che si deve far vedere da uno bravo. Ma molto bravo". E su Salvini aggiunge: "Nello stesso giorno in cui io parlavo della Madonna del Cardellino, lui è andato ad abbracciare un ultrà con precedenti per droga e per aver sfasciato un occhio a un tifoso dell'Inter davanti a dei bambini piccoli. Ognuno faccia quello che crede: lui si tenga l'ultrà, io mi tengo la Madonna del Cardellino".

“Italiani hanno scelto questi, spero per l’Italia che vadano bene”

Nell'intervista l'ex presidente del Consiglio difende anche la sua esperienza a Palazzo Chigi: "Sono orgoglioso di aver fatto il premier per più di mille giorni. Penso di aver sbagliato a sottovalutare la vergognosa mole di fake news, fango e bugie che ci hanno buttato addosso”. E sul governo Lega-M5s Renzi dice che “gli italiani hanno scelto di andare con questi e io spero che vadano bene. Perché sono italiano e spero che i risultati li portino a casa. Lo spero per l'Italia. Io penso che loro siano dei cialtroni".