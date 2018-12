Polemica tra Alessia Morani e il M5s, che ha accusato la deputata del Pd di aver pubblicato su Twitter una foto "taroccata" che ritrae il premier Conte mentre suona la chitarra per i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, con qualcosa che però non quadra: sul manico della chitarra c'è il capotasto, ma è posizionato dopo la mano con la quale il premier sta facendo l'accordo. Impossibile, quindi, suonare le corde. "Il Pd è passato dalle fake news alle fake photo", è l’attacco sul Blog delle Stelle, seguito da una richiesta di scuse. Scuse che sono arrivate, con Morani che, quando si è accorta che si trattava di un fotomontaggio, ha rimosso il tweet.

Le scuse

Per tutta la giornata in Rete molti utenti hanno ritwittato la foto fake e ha chiesto la rettifica immediata della deputata del Pd: in poche ora l'hashtag #moranichiediscusa è diventata trending topic su Twitter. E' allora che l'esponente Dem è intervenuta in prima persona: "Ho eliminato il tweet su Conte dove c'era una foto che avevo preso sui social: voleva essere un tweet ironico sull'operato del Presidente del Consiglio ma mi è uscito evidentemente male. Mi spiace se si è creato un equivoco. Non era mia intenzione e me ne scuso", ha scritto sui social.

La foto manomessa

Il fotomontaggio che ritraeva Conte e diffuso da Morani era accompagnato da questa didascalia: "È tutto meravigliosamente finto. D'altronde #Conte finge di fare il presidente del Consiglio e può fingersi anche chitarrista".

L’attacco del M5s

Parole e foto che non sono piaciute al M5S. "Il Pd è passato dalle fake news alle fake photo. Pur di screditare il governo del cambiamento e il presidente Conte, la parlamentare piddina Alessia Morani è arrivata a pubblicare una foto evidentemente manomessa con Photoshop, o con un programma simile, spacciandola per vera e accusando il presidente Conte di essere un bugiardo", ha scritto il Movimento sul blog delle Stelle. "Morani vergognati e chiedi pubblicamente scusa": questa la richiesta del Movimento che ha generato la reazione degli utenti e ha portato alle scuse della deputata.