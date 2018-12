La manovra è "una vittoria dell'Italia e degli Italiani. Del buonsenso, della ragionevolezza, del dialogo”. Così il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, intervistato da Rai Radio 2, commenta l'esito della trattativa con l'Ue sulla legge di bilancio. Dalle colonne del Corriere della Sera, invece, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ribadisce l’intenzione di restare in carica 5 anni e di non voler lasciare il posto al suo attuale vice, Salvini: "Non sono pronto a questo passaggio delle consegne. Ma non perchè tenga alla poltrona. Questo governo è frutto di un impegno con gli italiani per realizzare un progetto riformatore che richiede tempo ed energie per l'intero arco della legislatura".

Salvini: “Manovra arricchita di nuovi passaggi”

Ai microfoni della trasmissione radio “I Lunatici” il vicepremier sottolinea che ora “finalmente si passa dalle parole e dagli zero virgola ai fatti. Questa manovra anche grazie alla discussione con l’Ue si è arricchita di nuovi passaggi”. Salvini passa poi a parlare dell’operato del proprio ministero: “Chiuderemo l'anno con quasi 100mila sbarchi in meno rispetto all'anno scorso, molti problemi sociali in meno e quasi un miliardo di risparmio”. Ma sulla stampa è critico e parla di “reti e giornali unificati” che “stroncano me e questo governo. Ma per fortuna gli italiani sono in grado di giudicare con la propria testa”. E assicura che con Di Maio non c’è nessuna differenza insanabile ma solo “contrasti risolti da persone adulte”. Sul rapporto con l'altro vicepremier anche una battuta: "Io e Di Maio come Bud Spencer e Terence Hill? Sono stati due grandi, io sarei Bud Spencer, visto che rispetto a Di Maio ho qualche chilo in più". Infine, a chi critica il suo uso dei social network, risponde: "Mi è sempre piaciuto sia condividere l'attività politica, sia le mie passioni. Non vedo quale sia il problema se il responsabile dell'ordine pubblico di questo Paese si mangia un dolce all'una di notte o si scalda quattro salti in padella a mezzogiorno. È una cosa normale”.

Conte: "Ho portato a casa il risultato per l’Italia”

Dal Corriere della Sera, il premier Conte racconta invce la trattativa che ha portato al via libera della manovra e a convincere i suoi vice: "Dovevo portare a casa un risultato importante per l'Italia: evitare l'apertura di una procedura di infrazione per debito eccessivo. L'ho fatto e ne sono felice per il mio Paese”. "Con l'Europa bisogna dialogare, sempre”, aggiunge Conte. “E questo mi pare di averlo fatto con ostinazione. Ma bisogna anche farlo senza rinunciare al proprio programma politico e ai propri obiettivi".