Manovra, Moscovici: “Lavoriamo giorno e notte con italiani”

“Lavoriamo giorno e notte” affinché “neppure l’Italia sia sanzionata”. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, ai microfoni dell'emittente francese RTL. Moscovici sull’eventuale procedura di infrazione nei confronti dell’Italia afferma: ”Penso che sarebbe negativo, è un grande Paese della zona euro, in cui ha il suo posto”. Il Tesoro ha inviato a Bruxelles il nuovo “schema” della legge di bilancio, con i tagli anche a reddito di cittadinanza e quota cento, misure bandiera di M5s e Lega. L'approdo in aula al Senato della manovra è previsto venerdì. Ma la Commissione Ue ha dato più tempo all'Italia: l'argomento non è all'ordine del giorno della riunione di domani, ultima dell’anno. Continua però lo stand-by in Senato dove la seduta convocata per stamattina per esaminare gli emendamenti è slittata di qualche ora e non è escluso un nuovo rinvio.

Moscovici: “In contatto permanente con Tria e Conte”

Moscovici intanto assicura che l’Ue è al fianco delle “autorità italiane per conciliare le misure che vogliono varare con il rispetto delle regole di bilancio”. "Sono in contatto permanente con Tria, il ministro delle Finanze italiano, con Conte, il presidente del Consiglio - ha proseguito Moscovici - ancora ieri sera e di nuovo stamattina. E' in corso un dialogo costruttivo affinché l'Italia possa portare avanti la politica che vuole. Non spetta a me discutere la legittimità del governo italiano e la sua politica, ma che lo faccia rispettando le regole. E ho buone speranze che ci si riesca". Sui contenuti della legge di bilancio italiana, Moscovici ha aggiunto che da un punto di vista personale è convinto che "una buona politica debba prima di tutto puntare sugli investimenti e, nel caso dell'Italia, il problema del paese è un tema di produttività e di competitività".

Moscovici: "Niente sanzioni per Francia". E' polemica

Allo stesso tempo, il commissario europeo agli Affari economici ha ribadito che "la Francia sarà l'unico paese a superare il 3% di deficit nel 2019" e "non ci saranno sanzioni”. Per Moscovici "ci sono due differenze principali tra la Francia e l'Italia. In Francia c'è un'emergenza sociale, misure eccezionali, su un anno e con uno sforamento temporaneo. Le regole lo consentono. Quanto all'Italia, si tratta di una politica di rilancio su 3 anni". Le parole del commissario europeo agli Affari economici suscitano polemiche. "Moscovici ha appena detto ad una radio francese che "l'unico Paese a sforare il vincolo del 3% sarà la Francia perché si tratta di un'emergenza sociale. E non ci saranno sanzioni". Come dire: "Cari italiani, la prossima volta scendete in piazza e sfasciate tutto invece di veicolare la vostra rabbia nella creazione di un progetto politico e nel voto democratico". Insomma siamo al limite dell'istigazione alla violenza", ha dichiarato Carlo Sibilia, sottosegretario al ministero dell'Interno.

Il nuovo schema della manovra

Nel nuovo schema che il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha inoltrato all’Ue il rapporto deficit/Pil è passato dal 2,4 al 2,04% e, per farlo, il governo ha trovato le coperture necessarie. I tre miliardi sono stati reperiti dal Mef "nelle pieghe del bilancio", grazie a un accordo trovato durante il vertice a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini, Fraccaro, Tria, Garavaglia e Castelli. Ecobonus, reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni sono tra i temi caldi che hanno acceso le tensioni tra Lega e Cinque Stelle, ma ora fonti dell’esecutivo parlano di "totale accordo tra Conte e i vicepremier sui numeri e sui contenuti della proposta da mandare a Bruxelles". Si restringe la platea dell'ecosconto e la tassa inquinanti sarà applicata solo su suv e supercar (COSA PREVEDE L'ECOTASSA). Il taglio alle pensioni d'oro partirà da 100mila euro lordi l'anno, anziché 90mila. Le principali novità della manovra devono essere ancora discusse e votate in Commissione Bilancio del Senato e successivamente in Aula a Palazzo Madama.

Stallo in Senato

Lavori ancora fermi in commissione Bilancio al Senato. La seduta per avviare l'esame degli emendamenti alla manovra, convocata per le 9.30, è stata posticipata alle 12. Il nuovo slittamento, viene spiegato, è dovuto non solo all'attesa della conclusione della trattativa con l'Europa ma anche al fatto che il governo non sarebbe ancora pronto nemmeno con i pareri sulle proposta di modifica parlamentare. Il testo, al momento, è ancora atteso in Aula a Palazzo Madama nel pomeriggio ma alle 15.30 è prevista una capigruppo che dovrebbe fare slittare l'Aula almeno a giovedì-venerdì.

Data ultima modifica 18 dicembre 2018 ore 10:30