Salvini a Sky tg24: “Il reddito di cittadinanza arriverà in primavera”

Il reddito di cittadinanza "lo faremo in primavera. Stiamo facendo tutto insieme e ringrazio gli italiani, Di Maio e Conte". Con l'ok al decreto sicurezza "è stata fatta una scelta che era nel contratto e non è targata Salvini o Di Maio ma di tutto il governo. Non è un successo di Salvini ma merito di tutto il governo. Poi sono anche fortunato..." (VIDEO). Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato da Maria Latella su Sky tg24 (l'intervista integrale).

“Mai così in alto, ma tengo piedi per terra”

"I sondaggi – ha detto poi Salvini – dicono che non siamo mai stati così alti sia al Nord che al Sud, ma io mantengo i piedi per terra. Senza fare miracoli penso di essere soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questi primi sei mesi".

"Quota cento? Entro febbraio le prime uscite"

A proposito della riforma delle pensioni, Salvini ha assicurato che "entro febbraio" ci saranno "le prime uscite". Una misura a tempo? "No, è la manovra economica che è triennale. Il mio obiettivo è quota 41", aggiunge parlando ancora del tema pensioni (VIDEO).

Salvini-Fico, botta e risposta sul dl sicurezza

Sul dl sicurezza è scontro a distanza con Roberto Fico. Il presidente della Camera ha spiegato di avere preso le distanze dal testo motivando così la sua assenza in Aula al momento della votazione. "Non ne ho parlato prima perché sono presidente della Camera e rispetto il mio ruolo istituzionale. Rimango fedele al mio ruolo istituzionale ma - osserva ancora - se poi parliamo nel merito del provvedimento dopo che è stato approvato, quello è un altro discorso" (VIDEO). A stretto giro è arrivata la risposta del vicepremier: "Non ho capito se ha letto il decreto, né dove sta il problema, visto che aumenta la lotta a mafia e al racket", dice Matteo Salvini.