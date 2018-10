Il Pd verso il Congresso, al via le primarie

Il Partito Democratico si avvia verso il congresso. Maurizio Martina passa il testimone. Con una lettera al presidente Orfini, formalizzerà le dimissioni sue e della segreteria e verrà convocata l’Assemblea nazionale, che a sua volta indirà il Congresso.

Passaggi obbligati, prossima data utile l’11 novembre. Nessun dubbio, quindi, sullo svolgimento delle primarie. Il partito si prepara, i democratici prendono posizione. In attesa che si definisca la platea dei candidati, ai nastri di partenza: Nicola Zingaretti, Matteo Richetti, Francesco Boccia, Cesare Damiano e Dario Corallo. Da settimane gli occhi sono puntati su Marco Minniti. Pressato dai renziani, l’ex ministro dell’Interno deve ancora sciogliere la riserva, anche se in molti scommettono su di lui. “Questione di tempo”, dicono i bene informati. Ma i democratici, si sa, abbracciano anime diverse e in questo momento si sente forte l’urgenza di un’alleanza ampia per contrastare il dilagare di un certo sovranismo. Sul segretario uscente Martina punta sia l’area cattolica che una buona parte della sinistra del partito. Tra gli indecisi anche Debora Serracchiani, l’ex governatrice ci sta pensando, molto dipenderà dal peso degli altri contendenti. Ad oggi l’unico candidato già partito con la campagna per le primarie è Nicola Zingaretti. Da Piazza Grande ha lanciato la sua sfida alle destre e ai populismi, presentando un programma di obiettivi e valori.

Prossimo appuntamento quindi l’ 11 novembre. In quella data l’Assemblea nazionale si dovrebbe riunire con l’obiettivo di convocare il Congresso. Il 9 e il 10 novembre (ammesso che le date rimangano queste) Matteo Renzi dovrebbe riunire i suoi a Salsomaggiore in vista delle europee. Un curioso incrocio di date e di impegni, in un partito che, a quanto dicono i sondaggi, continua a faticare per rimanere a galla.