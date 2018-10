Manovra, Di Maio: "Nessun litigio con Draghi. Stiamo bene in Europa"

"Io non ho litigato con Draghi. Ho solo espresso un parere, come lui esprime i suoi. E credo che questo sia un Paese libero in cui tutti possiamo esprimere la nostra opinione". Queste le parole del vicepremier, Luigi Di Maio, in occasione della sua visita a Paternò, in Sicilia, dove ha incontrato i rappresentanti istituzionali dei comuni alluvionati. Il riferimento è allo screzio avuto con il presidente della Bce, accusato dal Ministro del Lavoro di avvelenare il clima tra Italia ed Eurozona. Draghi aveva precedentemente dichiarato la sua preoccupazione per l'economia italiana e per lo spread in salita.

"Mercati tranquilli, nessuna uscita dall’Europa"

Ai giornalisti che hanno chiesto come si fa a tranquillizzare i mercati e le agenzie di rating, Di Maio ha risposto: "Basta dire che non usciamo dall'euro. Perché tutti si sono convinti, a causa di una narrazione sbagliata che qualcuno ha voluto fare, e non noi del governo, che l'Italia voglia uscire dall'euro e dall'Europa. Noi non soltanto ci stiamo bene, ma tra alcuni mesi si vota per le Europee e quindi l'Europa diventa di nuovo quella dei cittadini". Poi aggiunge: "Io sono sicuro che a livello europeo tutti i cittadini provocheranno una scossa forte, politica, per mandare a casa questa classe dirigente che in questi anni ha tagliato la nostra sanità, le nostre pensioni, il welfare e i servizi ai Comuni, con il debito pubblico che è perfino aumentato".

"Nessun declassamento da Standard and Poor's. Non arretriamo"

Alla domanda sul parere dell'agenzia di rating Standard and Poor's (COSA SONO), Di Maio afferma: "Non ci ha declassati. Siccome bisogna leggere il negativo anche dove non c’è, stamattina tutti dicono che ci ha 'mazzolati'. Invece deve essere ben chiara una cosa: questo governo non arretra, si farà il reddito di cittadinanza (COS'È), si farà la pensione di cittadinanza, si farà la quota 100 per mandare in pensione le persone". Le tre misure, aggiunge il vicepremier, "sono collegate perché se mandiamo l'anno prossimo in pensione cinquecentomila persone, si liberano cinquecentomila posti di lavoro, che reinseriremo, con tanti giovani e meno giovani, attraverso la formazione dei centri per l'impiego nel programma del reddito di cittadinanza". Di Maio ha quindi ribadito che "le due cose non si toccano e il reddito di cittadinanza non si ridimensiona: questo fa solo parte di leggende metropolitane che sento girare in questi giorni".

Sosterremo le banche ma non con i soldi degli italiani

Sempre in tema di manovra economica, Di Maio parla anche delle banche: "Noi andiamo avanti e ci facciamo scivolare addosso tutti questi 'moniti' che arrivano da istituzioni che in passato hanno approvato il peggio del peggio. Hanno detto sì alle peggiori nefandezze di questo Paese come il Jobs Act, la legge Fornero e i soldi alle banche. Noi diamo sostegno alle banche, ma non ci mettiamo un euro degli italiani".

