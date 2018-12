Hashtag24, Bellucci: "Abbiamo proposta legge su aggressioni ai medici"

La deputata di Fratelli D’Italia Maria Teresa Bellucci, intervenuta ad “Hashtag24 – L’attualità condivisa”, su Sky tg24, ha annunciato la presentazione di una proposta di legge per affrontare l'emergenza delle aggressioni a medici e infermieri in ospedale, nei pronto soccorso e nei presidi medici sparsi in Italia. Si parla di 3000 casi in un anno con il 65% dei medici che ha dichiarato di aver subito almeno un’aggressione verbale o fisica. “Come Fratelli D’Italia abbiamo sentito il dovere di prenderci cura di questa emergenza", ha detto Bellucci.

Proposta in quattro punti

La deputata ha spiegato che la proposta di legge si articola in quattro punti: "Primo: formare gli operatori sanitari per riconoscere il rischio, proteggersi e cercare di gestire le situazioni in cui ci sono minacce e violenza. Secondo: riconoscere lo stato di pubblico ufficiale unitamente ad un’aggravante del reato di coloro i quali commettono una violenza. Terzo: i presìdi di polizia sono necessari e devono essere istituiti. Quarto: è necessario riconoscere un supporto psicologico, medico e legale, perché queste vittime non possono essere lasciate sole e devono essere accompagnate".

"Proposta del ministro Grillo insufficiente"

Bellucci ha sottolineato che questa proposta di legge, presentata assieme al collega di partito Fabio Rampelli, è necessaria perché il disegno di legge sullo stesso tema presentato dal ministro della Salute Giulia Grillo "è insufficiente". "Crediamo che si debba fare di più, che ci sia la necessità, a fronte di un fenomeno così dilagante, di intervenire in maniera massiva e imponente”, ha concluso la deputata di FdI.