Taglio vitalizi, sprint al Senato: esultano i 5 stelle

La battaglia storica del Movimento 5 stelle contro i vitalizi approda anche a palazzo Madama. Su input della grillina Laura Bottici, che al termine del consiglio di presidenza esulta “siamo felicissimi”, il Senato “copia e incolla” la delibera già approvata a Montecitorio messa a punto dal presidente della Camera, Roberto Fico che taglia le “rendite a vita” degli ex parlamentari. Con l’adozione della delibera già approvata dalla Camera la maggioranza giallo-verde imprime un’accelerazione alla cancellazione dei vitalizi, da qui la soddisfazione grillina.

Il 15 ottobre termine per la presentazione degli emendamenti



La senatrice Bottici aveva annunciato che il Movimento non sarebbe "arretrato di un millimetro" ma lo scontro, almeno per il momento, non è stato necessario. Dalla presidenza di palazzo Madama, infatti, non è arrivata una proposta alternativa e l'adozione della delibera Fico è passata agevolmente anche perchè al voto non hanno partecipato gli esponenti dell'opposizione. Una scelta di non partecipare al consiglio di presidenza che la vicepresidente Pd del Senato Anna Rossomando ha motivato col fatto che il suo partito e gli altri partiti di opposizione si aspettavano un testo base elaborato “motu proprio” da Palazzo Madama. Affinchè la delibera Fico possa essere approvata anche al Senato occorrono i passaggi previsti dal regolamento: il termine di presentazione degli emendamenti al testo base è stato fissato per lunedì 15 ottobre, mentre il giorno successivo è stata fissata la riunione del Consiglio di presidenza che darà ufficialmente avvio al dibattito. In quella sede i differenti punti di vista tra maggioranza e opposizione emergeranno in modo palese.