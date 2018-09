Salvini: “Dubbi dei mercati sul governo? Manteniamo gli impegni presi”

"Dubbi dei mercati? Saremo compresi dai fatti. Mi stupisce che non si apprezzi il fatto che manteniamo gli impegni espressi in campagna elettorale". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato ai microfoni di Radio 24 gli allarmi provenienti dai mercati e le possibili ripercussioni sul governo gialloverde. "In passato il Pd ha fatto quello che diceva l'Europa e gli italiani non stanno meglio e c'è più debito. Io voglio fare spesa utile, spero che rientri nei canoni europei", ha continuato Salvini.

La riforma delle tasse

Nell’intervista radiofonica, il vicepremier (che ha detto di essere in contatto con gli italiani che si trovano in Libia e che “vivono rischi portati da un intervento militare senza senso”) ha affrontato anche le altre questioni che stanno infiammando i giorni di ripresa dei lavori dell’esecutivo. A cominciare dalla manovra economica. "Non posso pretendere che l'anno prossimo tutti paghino il 15% di tasse”, ha detto Salvini a proposito della riforma del fisco. “Ma nella manovra ci sarà un primo passo e tanti italiani, tanti artigiani e tanti professionisti pagheranno meno tasse".

Il tema dell’immigrazione

Sempre al centro del dibattito anche il tema dell’immigrazione. Salvini torna sull’argomento a partire dalle espulsioni a cui sta lavorando “da quando si è insediato”. “Entro settembre ci saranno nuovi accordi con i Paesi di provenienza”, ha aggiunto il ministro, sottolineando che i numeri degli sbarchi, rispetto allo scorso anno, sono diminuiti (“da 100mila a 19mila”) e che “le Ong sono sparite, sarà fortuna...Per me qualcosa s'è fatto".

Salvini: “Proprietà privata è un diritto”

Matteo Salvini ha poi proseguito commentando la circolare inviata dal Viminale ai prefetti per il censimento di tutti gli immobili occupati abusivamente, in modo da dare una stretta agli sgomberi. "La proprietà privata è un diritto. Chi occupa abusivamente deve essere mandato fuori senza che si debbano aspettare due anni di mancato affitto, su cui comunque si pagano le tasse". Il vicepremier ha poi concluso sottolineando, a proposito della sentenza attesa per il 5 settembre sui conti della Lega, che nell’eventualità di un sequestro “non nascerà nessun nuovo partito”.