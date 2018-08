Manovra, Di Maio: nessuno strappo con l'Unione Europea

"Non c'è bisogno di nessuno strappo con l'Unione europea ma un dialogo decisivo e sincero per riuscire ad ottenere delle cose". A spiegarlo è Luigi Di Maio, parlando della Manovra all’indomani del primo incontro con il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Giovanni Tria, "per coordinare le prossime politiche pubbliche".

Due emergenze: tassazione e povertà

Il vicepremier, a margine dell'inaugurazione di una nuova scuola dell'infanzia post sisma a Fabriano (Ancona), ha poi spiegato: "Abbiamo in mente un progetto ambizioso di legge di bilancio con cui porteremo avanti tutte le politiche di dialogo con l'Ue sia tutte le politiche di spending review e di riorganizzazione della spesa pubblica". Per il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, ci sono "due grandi problemi, due grandi emergenze in Italia: il livello di tassazione sulle imprese, e quindi la flat tax, e bisogna farla (COME FUNZIONA); e numero due, ma non per ordine di importanza, i livelli di povertà, con cinque milioni di persone in povertà assoluta". E ribadisce: "Il reddito di cittadinanza è un'emergenza che dobbiamo assolutamente portare avanti".

"Aumento selettivo dell'Iva è fake news"

Ma Di Maio ha affrontato anche un’altra questione, cioè quella sulle indiscrezioni apparse sulla stampa sulla possibilità di un aumento selettivo dell'Iva nella prossima Manovra. All’ipotesi di questo scenario, però, il vicepremier ha risposto così: "Un'altra fake news, una al giorno almeno".