La maglietta di Salvini che piace agli ultrà di destra

Fa discutere una foto pubblicata su Twitter dal ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini: impegnato a giocare a flipper, indossa una maglietta con la scritta "Offence best defence": offendere è la migliore difesa. Una t-shirt che viene venduta da "Supporter boutique", un portale on line registrato in Olanda e specializzato in abbigliamento anche per ultrà.

Le magliette vendute con croci celtiche disegnate

Tra magliette, dvd e gadget venduti sul sito ci sono anche quelli di European Brotherhood, “Fratellanza europea”, una rete fondata nel 2014 da un gruppo di nazionalisti che, si legge sull’homepage, “vuole difendere la sua terra, le sue tradizioni e la sua storia millenaria”. I prodotti commercializzati dall’organizzazione, compreso il logo stesso, raffigurano una croce celtica. Alcuni gruppi italiani legati all’estrema destra rivendono i loro vestiti attraverso pagine Facebook dedicate. Sul portale Supporter boutique vengono venduti anche indumenti specifici per tifoserie di squadre di calcio.

Le altre polemiche sui legami tra Salvini e l’estrema destra

Torna così a far discutere l’abbigliamento del leader della Lega, dopo che il 9 maggio scorso si era presentato all'Olimpico di Roma per assistere alla finale di Coppa Italia Juventus-Milan indossando un giubbino blu del marchiolegato a CasaPound Italia. Ieri invece Salvini è stato criticato per aver scritto su Twitter parole simili a quelle pronunciate da Mussolini (tra l'altro nel giorno in cui ricorreva l'anniversario della nascita del Duce): "Tanti nemici, tanto onore".